На украинских трассах пройдут дожди, в западных областях до +19°

Во вторник и среду на дорогах Украины пройдут дожди, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +19°.

На украинских трассах пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня пройдут дожди. Температура +12°… +16°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород во вторник без осадков, температура в дороге +10° … +19°. В среду пройдут дожди, температура до +17°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +18°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте в Киевской области пройдет дождь, температура до +15°.

В направлении Харькова сегодня в Харьковской области пройдет дождь. Температура в дороге до +15°. 21 сентября на этом направлении в Киевской области ожидаются осадки, температура +11°… +14°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня в Черновицкой области пройдут дожди, +14° … +18°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до +17°.

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