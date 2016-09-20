В Одессе за сутки выпало больше двух месячных норм осадков
В Одессе по состоянию на 09:00 утра 20 сентября выпало 85,3 мм осадков при месячной норме 36 мм.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад - в 1887 году.
Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября
"По информации Гидрометцентра, по состоянию на 9 утра 20 сентября в Одессе за сутки выпало 85,3 мм осадков (при месячной норме сентября 36 мм). Синоптики характеризуют осадки выше 50 мм стихийным явлением. Последний раз такое большое суточное выпадение осадков наблюдалось в 1887 году", - акцентировали в мэрии.
Все городские службы работают в оперативном режиме.
Одесситов просят по возможности ограничить поездки и не оставлять автотранспорт на проезжей части и под деревьями.
Как отметили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в связи с ливнем на дорогах Одессы значительно повысился уровень воды - в нескольких местах остановилось движение транспортных средств. В частности, непроездная улица Балковская, где затопленными почти по крышу оказались несколько автомобилей.
"Пешеходам стоит быть осмотрительными при движении вдоль аварийных домов и деревьев", - подчеркнули в главке.
Как сообщил представитель управления, в городе упали несколько больших веток деревьев. По предварительным данным, есть один пострадавший.
Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались пробки во всех районах города.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+33°... +19°
-
Донецк+37°... +19°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+37°... +20°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +15°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+32°... +20°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+28°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+30°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+22°... +16°