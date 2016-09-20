В Одессе по состоянию на 09:00 утра 20 сентября выпало 85,3 мм осадков при месячной норме 36 мм.

В Одессе за сутки выпало больше двух месячных норм осадков / Думская

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, последний раз такое количество осадков фиксировалось 129 лет тому назад - в 1887 году.

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"По информации Гидрометцентра, по состоянию на 9 утра 20 сентября в Одессе за сутки выпало 85,3 мм осадков (при месячной норме сентября 36 мм). Синоптики характеризуют осадки выше 50 мм стихийным явлением. Последний раз такое большое суточное выпадение осадков наблюдалось в 1887 году", - акцентировали в мэрии.

Все городские службы работают в оперативном режиме.

Одесситов просят по возможности ограничить поездки и не оставлять автотранспорт на проезжей части и под деревьями.

Как отметили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в связи с ливнем на дорогах Одессы значительно повысился уровень воды - в нескольких местах остановилось движение транспортных средств. В частности, непроездная улица Балковская, где затопленными почти по крышу оказались несколько автомобилей.

"Пешеходам стоит быть осмотрительными при движении вдоль аварийных домов и деревьев", - подчеркнули в главке.

Как сообщил представитель управления, в городе упали несколько больших веток деревьев. По предварительным данным, есть один пострадавший.

Как сообщал УНИАН, в Одессе сегодня из-за сильного дождя остановлено движение большинства маршрутов городского электротранспорта. Образовались пробки во всех районах города.