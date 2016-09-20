Жителей Украины предупреждают о заморозках 21-23 сентября

11:24, 20 сентября 2016
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В течение 21-23 сентября во многих областях Украины ожидаются заморозки 0-5°.

getbg.net
Жителей Украины предупреждают о заморозках / getbg.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 21-23 сентября в Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Сумской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 20 сентября, на востоке и юге Украины пройдут дожди.

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