В тихоокеанском государстве Самоа всего второй раз за всю историю метеонаблюдений выпал град.

В Самоа второй раз за всю историю наблюдений выпал град / facebook.com, Vaetasi Asiata

Об этом сообщает The Guardian.

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В Самоа средняя температура воздуха в это время года составляет +29°, поэтому шторм, который обрушился на восточное побережье острова в пятницу, 16 сентября, стал для местных жителей неожиданностью.

В стране второй раз за всю историю метеонаблюдений выпал град, впервые это случилось в 2011 году.

По информации метеорологов, град был мелким и не привел к разрушениям.

Напомним, во вторник, 20 сентября, на Японию обрушился мощный тайфун "Малакас", в результате которого в стране отменили более ста авиарейсов.