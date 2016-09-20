В Одессе потоп из-за сильного ливня, на дорогах километровые пробки (фото, видео)
В Одессе из-за сильного дождя остановилось большинство городского электротранспорта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс», из-за сложных погодных условий, скопления воды на трамвайном полотне остановлено движение трамвайных маршрутов №№7,1,18,20. Кроме того, трамвай 5-го маршрута из-за затопления путей на Французском бульваре изменил движение и курсирует до Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.
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Также затоплена проезжая часть улицы Балковской. Трамвайный маршрут №12 курсирует через «Херсонский сквер - Товарная», троллейбус 8-го маршрута - до улицы Химической, остановлено движение троллейбусных маршрутов №№5,7 и 11.
#Одесса сейчас— Zima (@zima5577) September 20, 2016
Во время я в Киев уехала ) pic.twitter.com/7uxBiUHarG
«Приостановлено движение троллейбусных маршрутов №№7,9,10. Трамвайные маршруты №№3,26,27 в направлении Люстдорфской дороги курсируют до Ульяновки. В связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение трамваев 19-го маршрута. По трамвайному маршруту №20 временно курсирует маршрутное такси, стоимость проезда в котором 2 гривни», - сообщили в пресс-службе. Затоплено большинство улиц города.
По данным картографических сервисов, по состоянию на 9:30 пробки в Одессе составляют 10 баллов. Скопление транспорта наблюдается во всех районах города, на некоторых участках протяженность пробки составляет несколько километров.
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