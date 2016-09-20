Из-за тайфуна "Малакас" в Японии отменили более 100 авиарейсов

Во вторник, 20 сентября, на Японию обрушился мощный тайфун "Малакас", в результате которого в стране отменили более ста авиарейсов.

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

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Сильные дожди, которые обрушил тайфун, вызвали наводнения, поэтому местные власти приказали эвакуировать более 600 тыс. жителей префектур на западе страны.

На юге острова Кюсю два человека получили легкие травмы.

По информации Метеорологического агентства Японии, во вторник вечером на тихоокеанском побережье страны пройдут сильные дожди, которые могут привести к наводнениям и оползням.

Напомним, в индийском округе Кожикоде из-за сильных дождей произошло наводнение, в результате которого шесть человек пропали без вести.