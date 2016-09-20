В Киеве сегодня без осадков, днем до +13°

08:30, 20 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в столице воздух прогреется до +13°, осадков не ожидается.

sunny7.ua
В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание

Сегодня солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 18:59.

Как сообщал УНИАН,  во вторник, 20 сентября, в Украине днем до +24°, на востоке и юге пройдут дожди. 

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