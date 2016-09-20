В Киеве сегодня без осадков, днем до +13°

Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в столице воздух прогреется до +13°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

Читайте также Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание

Сегодня солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 18:59.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 20 сентября, в Украине днем до +24°, на востоке и юге пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.