Сегодня на юге Украины до +24°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 сентября, в Украине днем до +24°, на востоке и юге пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +13°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание
Во Львове 20 сентября малооблачно, температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +14°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность. Температура +15°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +12°, ветер северный и северо-восточный, до 9.9 м/с.
В Харькове дождь. Температура до +13°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +24°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.
В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха +12°. Ветер переменный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +17°. Ветер восточный и юго-западный, до 7.6 м/с.
В Краматорске во вторник дождь, днем +10°. Ветер восточный и северо-западный, умеренный.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 20 сентября
В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°