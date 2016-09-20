Сегодня на юге Украины до +24°, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 20 сентября, в Украине днем до +24°, на востоке и юге пройдут дожди.

В Украине сегодня местами дожди / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +13°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

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Во Львове 20 сентября малооблачно, температура воздуха днем +13°. Ветер переменный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +14°. Ветер переменный, до 4.8 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник небольшая облачность. Температура +15°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +12°, ветер северный и северо-восточный, до 9.9 м/с.

В Украине сегодня до +25° / УНИАН

В Харькове дождь. Температура до +13°, ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня гроза. Температура днем +24°. Ветер переменный, до 7.8 м/с.

В Днепре ожидаются осадки. Температура воздуха +12°. Ветер переменный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура днем +17°. Ветер восточный и юго-западный, до 7.6 м/с.

В Краматорске во вторник дождь, днем +10°. Ветер восточный и северо-западный, умеренный.

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В Северодонецке сегодня ожидаются осадки, температура днем +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.6 м/с.

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