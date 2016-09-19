В Киеве завтра без осадков, температура днем до +17°

Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Киеве без осадков, температура воздуха днем +17°.

В Киеве завтра без осадков / nastol.com.ua

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +9°.

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Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:41, а зайдет в 18:59.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Украине до +25°, на западе и юге пройдут дожди.