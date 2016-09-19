На юге Украины завтра температура поднимется до +25°, местами пройдут дожди (карта)

18:30, 19 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине до +25°, на западе и юге пройдут дожди.

УНИАН
На западе и юге Украины завтра пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра малооблачно, ночью +5°, днем +17°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание

Во Львове 20 сентября дождь, ночью +8°, днем +14°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.

В Виннице во вторник дождь. Температура ночью +8°, днем +17°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью +9°, днем +20°, северный и северо-восточный, свежий.

УНИАН
В Украине завтра до +25° / УНИАН

В Харькове во вторник малооблачно, температура ночью +5°, днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +9°, днем +20°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +25°. Ветер переменный, свежий.

Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +11°, днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.0 м/с.

В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью +5°, днем +11°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.

На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +23°

В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +7°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.6 м/с.

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