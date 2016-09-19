На юге Украины завтра температура поднимется до +25°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 20 сентября в Украине до +25°, на западе и юге пройдут дожди.
В Киеве завтра малооблачно, ночью +5°, днем +17°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.8 м/с.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание
Во Львове 20 сентября дождь, ночью +8°, днем +14°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Луцке завтра пасмурно. Температура воздуха ночью +7°, днем +17°. Ветер северный и северо-восточный, до 4.0 м/с.
В Виннице во вторник дождь. Температура ночью +8°, днем +17°. Ветер северный и северо-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают осадки. Температура ночью +9°, днем +20°, северный и северо-восточный, свежий.
В Харькове во вторник малооблачно, температура ночью +5°, днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью +9°, днем +20°. Ветер северо-восточный, до 6.5 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +16°, днем +25°. Ветер переменный, свежий.
Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +11°, днем +16°. Ветер восточный и северо-восточный, до 7.0 м/с.
В Краматорске во вторник пройдет дождь, температура ночью +5°, днем +11°, ветер восточный и северо-восточный, умеренный.
На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +23°
В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +7°, днем +10°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°