В результате наводнения в Индии шесть человек пропали без вести

В индийском округе Кожикоде из-за сильных дождей произошло наводнение, в результате которого шесть человек пропали без вести.

Reuters

Об этом сообщает The Times of India.

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Дождь в регионе начался вечером 18 сентября. Пропавшие купались в реке, когда их унесло течением.

Пропавших молодых людей ищут пожарные, полиция и местные жители. Операция усложняется тем, что в регионе отсутствует электроэнергия, а спасательная техника не может пробраться в холмистую местность.

Напомним, мощный тайфун "Малакас" приближается в Японии. В воскресенье, 18 сентября, тайфун прошел по Тайваню. Здесь эвакуировали более 2600 человек, отменили десятки авиарейсов.