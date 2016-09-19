В результате наводнения в Индии шесть человек пропали без вести

16:03, 19 сентября 2016
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В индийском округе Кожикоде из-за сильных дождей произошло наводнение, в результате которого шесть человек пропали без вести.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает The Times of India.

КНДР находится на грани гуманитарной катастрофы из-за наводнения

Дождь в регионе начался вечером 18 сентября. Пропавшие купались в реке, когда их унесло течением.

Пропавших молодых людей ищут пожарные, полиция и местные жители. Операция усложняется тем, что в регионе отсутствует электроэнергия, а спасательная техника не может пробраться в холмистую местность.

Напомним, мощный тайфун "Малакас" приближается в Японии. В воскресенье, 18 сентября, тайфун прошел по Тайваню. Здесь эвакуировали более 2600 человек, отменили десятки авиарейсов.

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