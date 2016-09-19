В Украине объявили штормовое предупреждение на 20 сентября

Во вторник, 20 сентября, во многих украинских областях ожидаются сильные дожди и порывы ветра 17-22 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"20 сентября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, в Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях сложные погодные условия: сильные дожди, местами грозы, в отдельных населенных пунктах град, порывы ветра 17-22 м/с", - предупреждают спасатели.

Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, каждый день практически во всех регионах ожидаются осадки.