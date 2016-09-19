На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +23°
Сегодня и завтра на украинских дорогах пройдут дожди, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +23°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Одесской области пройдет дождь. Температура +16°… +20°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, местами ожидаются осадки.
На трассе Киев - Ужгород в понедельник в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +13° … +23°. Во вторник без осадков, температура до +18°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +19°, малооблачно. Завтра на данном маршруте в Донецкой и Днепропетровской областях дожди, температура до +19°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +17°. 20 сентября на этом направлении без осадков, температура +12°… +14°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня в Черновицкой области пройдут дожди, +14° … +18°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до +17°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°