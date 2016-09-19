На популярных маршрутах Украины пройдут дожди, на западе температура до +23°

13:00, 19 сентября 2016
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Сегодня и завтра на украинских дорогах пройдут дожди, теплее всего будет в направлении Ужгорода - до +23°.

УНИАН
На украинских дорогах ожидаются дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня в Одесской области пройдет дождь. Температура +16°… +20°. Завтра на этом маршруте температура до +15°, местами ожидаются осадки.

На трассе Киев - Ужгород в понедельник в Закарпатской области пройдет дождь, температура в дороге +13° … +23°. Во вторник без осадков, температура до +18°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +19°, малооблачно. Завтра на данном маршруте в Донецкой и Днепропетровской областях дожди, температура до +19°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +17°. 20 сентября на этом направлении без осадков, температура +12°… +14°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня в Черновицкой области пройдут дожди, +14° … +18°. По данному направлению во вторник без осадков, температура до +17°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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