В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар

12:15, 19 сентября 2016
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В районе военно-воздушной базы Ванденберг (округ Санта-Барбара, Калифорния, США) бушует масштабный лесной пожар.

Los Angeles Times, U.S. Air Force
В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар / Los Angeles Times, U.S. Air Force

Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Пожар вспыхнул в субботу недалеко от базы Ванденберг, где планировался запуск коммерческого спутника Atlas V.

По словам пожарных, огонь распространился с большой скоростью. Сейчас с пожаром борются 800 спасателей из нескольких регионов.

Сообщается, что огонь повредил несколько линий электропередач, но местные жители вне опасности.

Информации о пострадавших не поступала, причина возгорания выясняется.

Напомним, пожар в Перу уничтожил около 20 га леса.

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