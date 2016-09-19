В Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар
В районе военно-воздушной базы Ванденберг (округ Санта-Барбара, Калифорния, США) бушует масштабный лесной пожар.
Об этом сообщает Los Angeles Times.
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Пожар вспыхнул в субботу недалеко от базы Ванденберг, где планировался запуск коммерческого спутника Atlas V.
По словам пожарных, огонь распространился с большой скоростью. Сейчас с пожаром борются 800 спасателей из нескольких регионов.
Сообщается, что огонь повредил несколько линий электропередач, но местные жители вне опасности.
Информации о пострадавших не поступала, причина возгорания выясняется.
Напомним, пожар в Перу уничтожил около 20 га леса.
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