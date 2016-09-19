Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км

Столб пепла, выброшенный из кратера вулкана Шивелуч на Камчатке (РФ), достиг уровня 10 км над уровнем моря.

Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10 км / rulandinfo.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

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"Сегодня утром вулкан Шивелуч выбросил пепел на 7 км. Позже этот столб вырос до 10 км над уровнем моря, так как идет постоянная подпитка из его жерла. Мониторинг ведется по данным сейсмостанций, так как вулкан закрыт облачностью", - говорится в сообщении.

Шлейф пепла распространяется в юго-западном направлении. В то же время выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Напомним, на французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.