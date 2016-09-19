Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км

11:36, 19 сентября 2016
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Столб пепла, выброшенный из кратера вулкана Шивелуч на Камчатке (РФ), достиг уровня 10 км над уровнем моря.

rulandinfo.ru
Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 10 км / rulandinfo.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км

"Сегодня утром вулкан Шивелуч выбросил пепел на 7 км. Позже этот столб вырос до 10 км над уровнем моря, так как идет постоянная подпитка из его жерла. Мониторинг ведется по данным сейсмостанций, так как вулкан закрыт облачностью", - говорится в сообщении.

Шлейф пепла распространяется в юго-западном направлении. В то же время выпадения пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района не зафиксировано.

Напомним, на французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.

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