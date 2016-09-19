Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание

На этой неделе в Украине похолодает, каждый день практически во всех регионах ожидаются осадки.

На этой неделе в Украине пройдут дожди / volynnews.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в западных и южных областях пройдут дожди, температура днем поднимется до +25°.

Во вторник, 20 сентября, в стране ожидается малооблачная погода, на востоке и юге осадки. Температура днем +11°...+27°.

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В среду, 21 сентября, практически по всей Украине пройдут дожди. Температура ночью +3°...+8°, днем до +16°.

В четверг во всех регионах, кроме южных и восточных областей, ожидаются осадки, ночью +2°...+8°, днем до +18°.

В пятницу в Украине также пройдут дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +11°...+18°.

В субботу практически по всей стране ожидаются осадки. Температура ночью +4°...+9°, днем до +20°.

В воскресенье во всех областях, кроме южных, пройдут дожди, температура ночью +4°...+9°, днем до +20°.

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