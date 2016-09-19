Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание
На этой неделе в Украине похолодает, каждый день практически во всех регионах ожидаются осадки.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в западных и южных областях пройдут дожди, температура днем поднимется до +25°.
Во вторник, 20 сентября, в стране ожидается малооблачная погода, на востоке и юге осадки. Температура днем +11°...+27°.
Сегодня на юге Украины температура поднимется до +25°, местами пройдут дожди (карта)
В среду, 21 сентября, практически по всей Украине пройдут дожди. Температура ночью +3°...+8°, днем до +16°.
В четверг во всех регионах, кроме южных и восточных областей, ожидаются осадки, ночью +2°...+8°, днем до +18°.
В пятницу в Украине также пройдут дожди. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +11°...+18°.
В субботу практически по всей стране ожидаются осадки. Температура ночью +4°...+9°, днем до +20°.
В воскресенье во всех областях, кроме южных, пройдут дожди, температура ночью +4°...+9°, днем до +20°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°