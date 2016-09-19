Мощный тайфун "Малакас" приближается к Японии.

Reuters

Об этом сообщает The Weather Network.

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В воскресенье, 18 сентября, "Малакас" прошел по Тайваню. Здесь эвакуировали более 2600 человек, отменили десятки авиарейсов.

Ожидается, что на юге и в центре Японии может выпасть 120-130 мм осадков, скорость ветра достигнет 160 км/ч. Метеорологическое агентство Японии предупреждает местных жителей о возможности наводнений и оползней.

Напомним, от тайфуна "Меранти" серьезно пострадали китайские провинции Фуцзянь и Чжэцзян, погибли 28 человек.