В Киеве сегодня без осадков, днем до +17°

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 сентября в столице воздух прогреется до +17°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня до +17° / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:40, а зайдет в 19:01.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Украине днем до +25°, на западе и юге пройдут дожди.

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