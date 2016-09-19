В Киеве сегодня без осадков, днем до +17°

08:30, 19 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 19 сентября в столице воздух прогреется до +17°, осадков не ожидается.

sunny7.ua
В Киеве сегодня до +17° / sunny7.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +17°, вечером - до +11°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

На востоке Грузии прошел ураган

Сегодня солнце в столице взошло в 06:40, а зайдет в 19:01.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в Украине днем до +25°, на западе и юге пройдут дожди

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