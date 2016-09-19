Сегодня на юге Украины температура поднимется до +25°, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Украине днем до +25°, на западе и юге пройдут дожди.

В Украине сегодня практически без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В столице сегодня без осадков, днем +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.3 м/с.

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Во Львове 19 сентября пасмурно, температура воздуха днем +15°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник дождь. Температура +17°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +20°, ветер переменный, до 7.4 м/с.

В Украине сегодня до +25° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +16°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.

В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +20°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +19°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +18°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

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В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +17°. Ветер западный и северо-западный, до 1.9 м/с.

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