Сегодня на юге Украины температура поднимется до +25°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 19 сентября в Украине днем до +25°, на западе и юге пройдут дожди.
В столице сегодня без осадков, днем +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.3 м/с.
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Во Львове 19 сентября пасмурно, температура воздуха днем +15°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +17°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник дождь. Температура +17°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают осадки, температура днем +20°, ветер переменный, до 7.4 м/с.
В Харькове переменная облачность. Температура до +16°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +25°. Ветер переменный, до 4.3 м/с.
В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +20°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +19°. Ветер переменный, до 4.6 м/с.
В Краматорске в понедельник без осадков, днем +18°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
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В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +17°. Ветер западный и северо-западный, до 1.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°