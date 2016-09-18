В Китае уже 28 человек стали жертвами тайфуна "Меранти" (видео)
От тайфуна «Меранти» серьезно пострадали китайские провинции Фуцзянь и Чжэцзян.
Как передает Stormnews, наводнения затопили населенные пункты и обширные территории сельскохозяйственных земель в этих регионах.
Разрушено около 2 тысяч домов. Эвакуировано более полумиллиона жителей.
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В Фуцзяне погибли 18 человек, 11 пропали без вести.
В Чжэцзяне жертвами стихии стали 10 жителей, остается неизвестной судьба 4 человек.
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