В Китае уже 28 человек стали жертвами тайфуна "Меранти" (видео)

От тайфуна «Меранти» серьезно пострадали китайские провинции Фуцзянь и Чжэцзян.

Более полумиллиона китайцев эвакуировали из-за тайфуна / youtube.com

Как передает Stormnews, наводнения затопили населенные пункты и обширные территории сельскохозяйственных земель в этих регионах.

Разрушено около 2 тысяч домов. Эвакуировано более полумиллиона жителей.

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В Фуцзяне погибли 18 человек, 11 пропали без вести.

В Чжэцзяне жертвами стихии стали 10 жителей, остается неизвестной судьба 4 человек.