В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в некоторых областях - заморозки

Чрезвычайная пожарная опасность не отпускает большинство территорий Украины.

В Украине ожидается высокая пожароопасность и заморозки / moldova24.net

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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"18 сентября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму; 19 сентября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью 18-19 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.

Напомним, на выходных в Украине температура поднимется до +29°, в воскресенье местами пройдут дожди.