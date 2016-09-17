В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в некоторых областях - заморозки
Чрезвычайная пожарная опасность не отпускает большинство территорий Украины.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Жителей Киева и области предупредили о чрезвычайной пожарной опасности - 5 класса
"18 сентября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму; 19 сентября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Кроме того, ночью 18-19 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°.
Напомним, на выходных в Украине температура поднимется до +29°, в воскресенье местами пройдут дожди.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°