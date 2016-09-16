В Перу бушует лесной пожар

16:11, 16 сентября 2016
1884
0

Пожар в Перу уничтожил около 20 га леса.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

В Португалии бушуют сразу 11 лесных пожаров (фоторепортаж)

Вероятно, пожар начался в минувшие выходные, когда местные фермеры сжигали мусор. Лес загорелся в понедельник, 12 сентября.

Сейчас огонь движется в сторону Национального парка Отиши. Тушению пожара препятствует установившаяся в регионе засуха - дождя здесь не было вот уже несколько недель.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Напомним, власти Индонезии дополнительно направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для борьбы с лесными пожарами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео) "Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта) Погода на выходные: Украину накроют ливни с грозами, на западе до + 16° (карта)
На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео) На улицах городов бурлят реки: в Греции произошли сильные наводнения (фото, видео)
Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках Украины
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
73 %
754 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей