В Перу бушует лесной пожар

Пожар в Перу уничтожил около 20 га леса.

Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

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Вероятно, пожар начался в минувшие выходные, когда местные фермеры сжигали мусор. Лес загорелся в понедельник, 12 сентября.

Сейчас огонь движется в сторону Национального парка Отиши. Тушению пожара препятствует установившаяся в регионе засуха - дождя здесь не было вот уже несколько недель.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Напомним, власти Индонезии дополнительно направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для борьбы с лесными пожарами.