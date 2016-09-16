Число жертв тайфуна "Меранти" в Китае увеличилось до 10

В результате тайфуна "Меранти" на северо-востоке Китая погибли 10 человек.

Reuters

Об этом сообщает Reuters.

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Семь человек погибли в провинции Фуцзянь, трое - в Чжэцзяне, еще 11 считаются пропавшими без вести. Кроме того, один человек погиб на Тайване, где тайфун прошел днем ранее.

Сейчас бригады ремонтников восстанавливают электричество в пострадавших от тайфуна районах. Всего без электроэнергии в Китае осталось более 1 млн домов.

Напомним, "Меранти" стал сильнейшим тайфуном в регионе с начала метеонаблюдений в 1949 году.