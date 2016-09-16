В большинстве областей до 19 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность
Почти по всей Украине в ближайшие дни сохранится пожарная опасность 5 класса.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Синоптики предупреждают жителей Украины о заморозках 18-19 сентября
"17 сентября в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают спасатели.
18-19 сентября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
По Киеву 17-19 сентября также ожидается пожарная опасность 5 класса.
Напомним, на выходных в Украине температура поднимется до +29°, в воскресенье местами пройдут дожди.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+33°... +19°
-
Донецк+37°... +19°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+37°... +20°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +15°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+32°... +20°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+28°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+30°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+22°... +16°