В большинстве областей до 19 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

14:31, 16 сентября 2016
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Почти по всей Украине в ближайшие дни сохранится пожарная опасность 5 класса.

galinfo.com.ua
Почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность / galinfo.com.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Синоптики предупреждают жителей Украины о заморозках 18-19 сентября

"17 сентября в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность", - предупреждают спасатели.

18-19 сентября в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

По Киеву 17-19 сентября также ожидается пожарная опасность 5 класса.

Напомним, на выходных в Украине температура поднимется до +29°, в воскресенье местами пройдут дожди.

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