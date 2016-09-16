На автодорогах Украины сегодня тепло и сухо, на выходных ожидаются осадки
На украинских дорогах 16-18 сентября температура поднимется до +29°, на выходных местами пройдут дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +29°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +19°...+29°. В воскресенье местами пройдут дожди, до +20°.
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +23°... +28°. Завтра на этом маршруте вероятны осадки, температура до +28°. В воскресенье по этому маршруту пройдут дожди, температура в дороге +17°... +26°.
В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +29° (карта)
На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +19°... +24°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +17°... +20°. В воскресенье без осадков, до +19°.
На Мариупольском направлении без осадков, температура +21°...+24°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье без осадков, до +21°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге +24°… +28°. В субботу на этом маршруте ожидается переменная облачность. В воскресенье в Черновицкой области пройдет дождь, температура до 22 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°