На автодорогах Украины сегодня тепло и сухо, на выходных ожидаются осадки

На украинских дорогах 16-18 сентября температура поднимется до +29°, на выходных местами пройдут дожди.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +29°. Завтра на этом маршруте небольшая облачность, температура +19°...+29°. В воскресенье местами пройдут дожди, до +20°.

На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +23°... +28°. Завтра на этом маршруте вероятны осадки, температура до +28°. В воскресенье по этому маршруту пройдут дожди, температура в дороге +17°... +26°.

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На трассе Киев - Харьков сегодня осадков не ожидается. Температура в дороге +19°... +24°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать небольшая облачность, температура +17°... +20°. В воскресенье без осадков, до +19°.

На Мариупольском направлении без осадков, температура +21°...+24°. Завтра по этому маршруту ожидается небольшая облачность. В воскресенье без осадков, до +21°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге +24°… +28°. В субботу на этом маршруте ожидается переменная облачность. В воскресенье в Черновицкой области пройдет дождь, температура до 22 градусов тепла.

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