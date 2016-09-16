На выходных в Украине местами пройдут дожди, теплее всего будет на юге - до +29° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +29°, в воскресенье местами пройдут дожди.
В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +10°, днем +19°. В воскресенье без осадков, +6°...+18°.
Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +10°, днем +24°. В воскресенье также ожидаются осадки, +11°...+23°.
В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +29° (карта)
Жителям Луцка синоптики обещают на выходных малооблачную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +9°, днем +23°. В воскресенье ночью +7°, днем +15°.
В Виннице в субботу небольшая облачность, температура воздуха +10°...+25°. В воскресенье до +20°, без осадков.
Одесситам на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье дождь, температура +10°...+20°.
В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье +5°...+17°, без осадков.
В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +8°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +5°...+18°.
В Симферополе завтра дождь, +16°...+25°. В воскресенье +11°...+24°, гроза.
Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье пасмурно, температура поднимется до +25°.
В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье температура поднимется до +17°, без осадков.
В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +9°...+16°, пасмурно.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье дождь, ночью +11°, днем +18°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь с грозой, ночью +12°, днем +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +15°, днем до +20°.
В Трускавце в субботу гроза, температура до +24°. В воскресенье температура днем +20°, ливень.
В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +24°, в вокресенье дождь, температура воздуха +14° …+22°.
Синоптики предупреждают жителей Украины о заморозках 18-19 сентября
В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +28°.
В Бердянске в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +20°, ливень.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°