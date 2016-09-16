На выходных в Украине местами пройдут дожди, теплее всего будет на юге - до +29° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине температура поднимется до +29°, в воскресенье местами пройдут дожди.

На выходных в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

В столице в субботу малооблачно, температура воздуха ночью +10°, днем +19°. В воскресенье без осадков, +6°...+18°.

Во Львове завтра пройдет дождь, ночью +10°, днем +24°. В воскресенье также ожидаются осадки, +11°...+23°.

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Жителям Луцка синоптики обещают на выходных малооблачную погоду. Температура воздуха в субботу ночью +9°, днем +23°. В воскресенье ночью +7°, днем +15°.

В Виннице в субботу небольшая облачность, температура воздуха +10°...+25°. В воскресенье до +20°, без осадков.

Одесситам на завтра обещают ясную погоду, температура ночью +16°, днем +29°. В воскресенье дождь, температура +10°...+20°.

В Харькове в субботу малооблачно, температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье +5°...+17°, без осадков.

Прогноз на 17 сентября / УНИАН

Прогноз на 18 сентября / УНИАН

В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +8°, днем +24°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +5°...+18°.

В Симферополе завтра дождь, +16°...+25°. В воскресенье +11°...+24°, гроза.

Жителям Мариуполя на субботу обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +15°, днем +24°. В воскресенье пасмурно, температура поднимется до +25°.

В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью +10°, днем +21°. В воскресенье температура поднимется до +17°, без осадков.

В Северодонецке завтра солнечно, температура ночью +10°, днем +20°. В воскресенье +9°...+16°, пасмурно.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +22°. В воскресенье дождь, ночью +11°, днем +18°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь с грозой, ночью +12°, днем +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +15°, днем до +20°.

В Трускавце в субботу гроза, температура до +24°. В воскресенье температура днем +20°, ливень.

В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +24°, в вокресенье дождь, температура воздуха +14° …+22°.

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В Затоке на выходных без осадков, воздух прогреется до +28°.

В Бердянске в субботу без осадков, температура до +25°. В воскресенье температура до +20°, ливень.

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