Синоптики предупреждают жителей Украины о заморозках 18-19 сентября

Ночью 18-19 сентября в Украине местами заморозки 0-3°.

Ночью 18-19 сентября в Украине местами заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 18-19 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу ,16 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.