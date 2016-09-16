Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км

10:31, 16 сентября 2016
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Утром 16 сентября вулкан Ключевской, который находится на востоке Камчатке (РФ), выбросил пепел на высоту 7 км.

volkstat.ru
Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км / volkstat.ru

Об этом сообщает Русская служба BBC.

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Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 38 километров от вулкана, на пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют.

От выброса пепла пострадали только туристы - им временно запрещены туры на Ключевскую Сопку.

Напомним, на французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.

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