Утром 16 сентября вулкан Ключевской, который находится на востоке Камчатке (РФ), выбросил пепел на высоту 7 км.

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км / volkstat.ru

Об этом сообщает Русская служба BBC.

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Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 38 километров от вулкана, на пути распространения шлейфа населенные пункты отсутствуют.

От выброса пепла пострадали только туристы - им временно запрещены туры на Ключевскую Сопку.

Напомним, на французском острове Реюньон в Индийском океане второй раз за год проснулся вулкан Питон-де-ля-Фурнез.