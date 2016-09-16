В результате тайфуна "Меранти" в Китае погибли три человека
Три человека погибли в результате тайфуна "Меранти" в восточнокитайской провинции Чжэцзян, еще двое пропали без вести.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Xinhua.
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Всего от стихии пострадали 218 тысяч человек.
В провинции Фуцзянь из-за тайфуна без света остались около 1,44 млн семей. В уезде Юнчунь паводок разрушил древний мост, построенный в 1145 году.
Власти провинций Чжэцзян и Фуцзянь эвакуировали более 363 тыс. человек.
"Меранти" стал сильнейшим тайфуном в регионе с начала метеонаблюдений в 1949 году.
Напомним, из-за тайфуна "Меранти" на Тайване погиб человек, еще 44 получили травмы.
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