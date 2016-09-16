Сегодня в Киеве до +22°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 16 сентября в столице воздух прогреется до +22°, осадков не ожидается.

В Киеве сегодня без осадков / kiev-live.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +16°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:35, а зайдет в 19:08.

Как сообщал УНИАН, в пятницу ,16 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.

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