В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +29° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.

В Украине сегодня без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

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Во Львове 16 сентября малооблачно, температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу солнечно. Температура +25°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +26°, ветер переменный, до 5.4 м/с.

В Украине сегодня до +29° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +18°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +24°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +21°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +19°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +17°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 3.2 м/с.

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