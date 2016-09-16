В Украине сегодня без осадков, в западных областях до +29° (карта)

08:05, 16 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.

Sergey Zozula, panoramio
В Украине сегодня без осадков / Sergey Zozula, panoramio

В столице сегодня без осадков, днем +22°. Ветер переменный, до 3.6 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +28°

Во Львове 16 сентября малооблачно, температура воздуха днем +26°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +24°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу солнечно. Температура +25°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +26°, ветер переменный, до 5.4 м/с.

УНИАН
В Украине сегодня до +29° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +18°, ветер переменный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +24°. Ветер переменный, до 4.1 м/с.

В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +21°. Ветер западный и северо-западный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +19°. Ветер переменный, до 5.9 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +17°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

В Украине до 16 сентября ожидается чрезвычайная пожарная опасность

В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +19°. Ветер западный и северо-западный, до 3.2 м/с.

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