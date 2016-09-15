В столице завтра до +24°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 16 сентября, в Киеве без осадков, температура воздуха днем +24°.

В Киеве завтра до +24° / holy-mozart.livejournal.com

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +16°.

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +28°

Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:35, а зайдет в 19:08.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Украине до +28°, без осадков.