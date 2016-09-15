Завтра в Украине без осадков, в западных областях воздух прогреется до +28° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 16 сентября в Украине до +28°, без осадков.
В Киеве завтра солнечно, ночью +9°, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +28°
Во Львове 16 сентября без осадков, ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +24°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Виннице в пятницу ясно и без осадков. Температура ночью +8°, днем +25°. Ветер северный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +14°, днем +27°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в пятницу малооблачно, температура ночью +10°, днем +19°. Ветер западный и юго-западый, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер переменный до 3.6 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью +10°, днем +22°. Ветер северный и юго-западный, до 5.1 м/с.
В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +8°, днем +19°, ветер западный и северо-западный, слабый.
Синоптики предупреждают жителей восточных и северных областей о заморозках 15-16 сентября
В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью +8°, днем +18°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+33°... +19°
-
Донецк+37°... +19°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запорожье+37°... +20°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+28°... +19°
-
Кировоград+30°... +18°
-
Луганск+35°... +24°
-
Луцк+25°... +15°
-
Львов+23°... +15°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+31°... +17°
-
Полтава+32°... +20°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+28°... +17°
-
Сумы+29°... +19°
-
Тернополь+23°... +16°
-
Харьков+31°... +21°
-
Херсон+30°... +18°
-
Хмельницкий+24°... +16°
-
Черкассы+27°... +18°
-
Чернигов+28°... +17°
-
Черновцы+22°... +16°