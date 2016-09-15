Завтра в Украине без осадков, в западных областях воздух прогреется до +28° (карта)

18:30, 15 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 сентября в Украине до +28°, без осадков.

sunny7.ua
В Украине завтра без осадков / sunny7.ua

В Киеве завтра солнечно, ночью +9°, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, до 4.1 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +28°

Во Львове 16 сентября без осадков, ночью +12°, днем +26°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +24°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Виннице в пятницу ясно и без осадков. Температура ночью +8°, днем +25°. Ветер северный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +14°, днем +27°, ветер переменный, слабый.

УНИАН
В Украине завтра до +28° / УНИАН

В Харькове в пятницу малооблачно, температура ночью +10°, днем +19°. Ветер западный и юго-западый, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +11°, днем +22°. Ветер переменный до 3.6 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +11°, днем +24°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают ясную погоду, температура ночью +10°, днем +22°. Ветер северный и юго-западный, до 5.1 м/с.

В Краматорске в пятницу солнечно, температура ночью +8°, днем +19°, ветер западный и северо-западный, слабый.

Синоптики предупреждают жителей восточных и северных областей о заморозках 15-16 сентября

В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью +8°, днем +18°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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