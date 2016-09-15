Шторм "Рай" накрыл Вьетнам, есть жертвы

Не менее пяти человек погибли и 10 пропали без вести в результате шторма "Рай" во Вьетнаме.

Reuters

Об этом сообщает The Nation со ссылкой на dpa.

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Шторм прошел во Вьетнаме утром 13 сентября, скорость ветра достигала 80 км/ч.

Ливни привели к сильному наводнению, которое уничтожило 12 тысяч гектаров рисовых полей.

В результате непогоду разрушено почти 100 домов, более 1700 зданий повреждены.

Отмечается, что среди пропавших без вести двое рабочих, которых унесло водой после прорыва дамбы.

Напомним, в западной части Тихого океана сформировался тайфун "Малакас", который приближается к Японии.