Шторм "Рай" накрыл Вьетнам, есть жертвы
Не менее пяти человек погибли и 10 пропали без вести в результате шторма "Рай" во Вьетнаме.
Об этом сообщает The Nation со ссылкой на dpa.
В результате тайфуна "Меранти" на Тайване погиб человек
Шторм прошел во Вьетнаме утром 13 сентября, скорость ветра достигала 80 км/ч.
Ливни привели к сильному наводнению, которое уничтожило 12 тысяч гектаров рисовых полей.
В результате непогоду разрушено почти 100 домов, более 1700 зданий повреждены.
Отмечается, что среди пропавших без вести двое рабочих, которых унесло водой после прорыва дамбы.
Напомним, в западной части Тихого океана сформировался тайфун "Малакас", который приближается к Японии.
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