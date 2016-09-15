Тайфун "Малакас" угрожает Японии

14:30, 15 сентября 2016
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В западной части Тихого океана сформировался тайфун "Малакас", который приближается к Японии.

weather.com
Тайфун "Малакас" угрожает Японии / weather.com

Об этом сообщает The Weather Channel.

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Ожидается, что "Малакас" достигнет Японии в ближайшие несколько дней. К утру пятницы тайфун может усилиться до 4 категории урагана.

Наиболее вероятно, что "Малакас" обрушится на японские острова Исигаки и Рюкю. Там внимательно следят за ситуацией, чтобы при необходимости подготовиться к возможному наводнению.

На выходных стихия дойдет до юга Японии, но к тому времени она значительно ослабнет и не будет представлять значительной угрозы.

Напомним, из-за тайфуна "Меранти" на Тайване погиб человек, еще 44 получили травмы.

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