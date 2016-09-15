На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе до +28°

Сегодня и завтра на украинских дорогах без осадков, теплее всего будет в западном направлении - до +28°.

На украинских автодорогах без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +20°… +25°. Завтра на этом маршруте температура до +27°, солнечно.

На трассе Киев - Ужгород в четверг небольшая облачность, температура в дороге +20° … +26°. В пятницу без осадков, температура до +28°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +20°, малооблачно. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +24°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +20°. 16 сентября на этом направлении переменная облачность, температура +19°… +24°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня солнечно, +20° … +25°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +28°.

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