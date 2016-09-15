Власти Индонезии направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для тушения лесных пожаров

Власти Индонезии дополнительно направили 5 тысяч человек на остров Калимантан для борьбы с лесными пожарами.

Reuters

Об этом 15 сентября сообщает газета The Straits Times, передает ТАСС.

Наиболее сложная ситуация складывается в западной и центральной частях острова.

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В операции задействованы полицейские, военные, сотрудники Министерства охраны окружающей среды и лесного хозяйства страны, а также волонтеры из числа местных жителей.

Кроме того, пожар тушат с четырех вертолетов, которые также контролируют обстановку вокруг международного аэропорта в Понтианаке.

За последние сутки было обнаружено примерно 536 новых очагов возгораний, обстановка осложняется сухой и ветреной погодой.

Напомним, в августе из-за лесных пожаров в Индонезии в Сингапуре повысился уровень загрязнения воздуха.