В результате тайфуна "Меранти" на Тайване погиб человек
Из-за тайфуна "Меранти" на Тайване погиб человек, еще 44 получили травмы.
Об этом сообщает Focus Taiwan.
Возле побережья Флориды сформировался тропический шторм "Джулия" (видео)
Тайфун оставил без электроэнергии практически 1 млн домохозяйств.
Во многих районах до сих пор закрыты школы и офисы, власти продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией.
Хотя "Меранти" уже достиг Китая, на Тайване сегодня, 15 сентября, ожидаются сильные дожди. Кроме того, в конце недели к побережью острова приблизится новый тайфун - "Малакас".
Напомним, утром 15 сентября тайфун "Меранти" обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь.
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