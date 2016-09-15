В результате тайфуна "Меранти" на Тайване погиб человек

11:31, 15 сентября 2016
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Из-за тайфуна "Меранти" на Тайване погиб человек, еще 44 получили травмы.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Focus Taiwan.

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Тайфун оставил без электроэнергии практически 1 млн домохозяйств.

Во многих районах до сих пор закрыты школы и офисы, власти продолжают оценивать ущерб, нанесенный стихией.

Хотя "Меранти" уже достиг Китая, на Тайване сегодня, 15 сентября, ожидаются сильные дожди. Кроме того, в конце недели к побережью острова приблизится новый тайфун - "Малакас".

Напомним, утром 15 сентября тайфун "Меранти" обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь.

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