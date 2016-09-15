На востоке Грузии прошел ураган

10:39, 15 сентября 2016
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Ночью 15 сентября в нескольких селах Лагодехского района (восток Грузии) в результате урагана были сорваны крыши с десятков жилых домов и зданий.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщили представители властей района, передает ТАСС.

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Из-за ветра повалены десятки деревьев, повреждены несколько линий электропередач, вследствие чего прекращена подача электроэнергии селам Лагодехского района.

Сильный дождь привел к затоплению дворов, подвалов и первых этажей десятков частных домов.

Энергетики ведут работу по восстановлению поврежденных линий электропередач и возобновлению подачи электроэнергии. Ожидается, что к вечеру подача тока будет восстановлена.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, на юге округа Бревард (штат Флорида, США) ночью 14 сентября пронесся торнадо.

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