На востоке Грузии прошел ураган
Ночью 15 сентября в нескольких селах Лагодехского района (восток Грузии) в результате урагана были сорваны крыши с десятков жилых домов и зданий.
Об этом сообщили представители властей района, передает ТАСС.
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Из-за ветра повалены десятки деревьев, повреждены несколько линий электропередач, вследствие чего прекращена подача электроэнергии селам Лагодехского района.
Сильный дождь привел к затоплению дворов, подвалов и первых этажей десятков частных домов.
Энергетики ведут работу по восстановлению поврежденных линий электропередач и возобновлению подачи электроэнергии. Ожидается, что к вечеру подача тока будет восстановлена.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, на юге округа Бревард (штат Флорида, США) ночью 14 сентября пронесся торнадо.
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