Тайфун "Меранти" накрыл восточное побережье Китая (фоторепортаж)

09:32, 15 сентября 2016
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Утром 15 сентября тайфун "Меранти" обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Xinhua.

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Скорость ветра достигала 48 м/с. Во многих населенных пунктах повалены деревья и рекламные щиты, выбиты стекла. В городе Сямынь из-за тайфуна многие районы остались без электричества.

Из-за непогоды в провинции Цзянси железнодорожники отменили 144 рейса, запланированных до субботы.

Сообщается, что тайфун стих примерно в 06:00 по местному времени.

Напомним, ранее "Меранти" обрушился на Тайвань. Там из-за сильного ветра миллионы людей остались без электроэнергии.

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