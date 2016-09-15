Тайфун "Меранти" накрыл восточное побережье Китая (фоторепортаж)
Утром 15 сентября тайфун "Меранти" обрушился на китайскую провинцию Фуцзянь.
Об этом сообщает Xinhua.
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Скорость ветра достигала 48 м/с. Во многих населенных пунктах повалены деревья и рекламные щиты, выбиты стекла. В городе Сямынь из-за тайфуна многие районы остались без электричества.
Из-за непогоды в провинции Цзянси железнодорожники отменили 144 рейса, запланированных до субботы.
Сообщается, что тайфун стих примерно в 06:00 по местному времени.
Напомним, ранее "Меранти" обрушился на Тайвань. Там из-за сильного ветра миллионы людей остались без электроэнергии.
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