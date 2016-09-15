В Киеве днем до +20°, осадков не ожидается

08:28, 15 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 сентября, в столице воздух прогреется до +20°, осадков не ожидается.

nastol.com.ua
В Кивев сегодня до +20°  /nastol.com.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, теплее всего будет на юге - до +30°

Сегодня солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 19:10.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Украине днем до +25°, осадков синоптики не обещают.

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