В Киеве днем до +20°, осадков не ожидается

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 сентября, в столице воздух прогреется до +20°, осадков не ожидается.

В Кивев сегодня до +20° /nastol.com.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +14°. Ветер переменный, до 3.9 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 06:34, а зайдет в 19:10.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября в Украине днем до +25°, осадков синоптики не обещают.

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