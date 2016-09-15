Сегодня в Украине без осадков, в западных областях до +25° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 15 сентября в Украине днем до +25°, осадков синоптики не обещают.
В столице сегодня без осадков, днем +20°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, теплее всего будет на юге - до +30°
Во Львове 15 сентября солнечно, температура воздуха днем +23°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг небольшая облачность. Температура +21°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +24°, ветер переменный, до 5.3 м/с.
В Харькове переменная облачность. Температура до +15°, ветер северный и северо-западный, слабый.
В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +22°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.9 м/с.
В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +20°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +20°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, днем +17°. Ветер северный и северо-западный, слабый.
Синоптики предупреждают жителей восточных и северных областей о заморозках 15-16 сентября
В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +17°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°