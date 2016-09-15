Сегодня в Украине без осадков, в западных областях до +25° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 15 сентября в Украине днем до +25°, осадков синоптики не обещают.

Сегодня в Украине без осадков / ua-travels.livejournal.com

В столице сегодня без осадков, днем +20°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 15 сентября солнечно, температура воздуха днем +23°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +23°. Ветер северный и северо-восточный, до 2.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг небольшая облачность. Температура +21°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +24°, ветер переменный, до 5.3 м/с.

В Украине до +25° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +15°, ветер северный и северо-западный, слабый.

В Симферополе сегодня без осадков. Температура днем +22°. Ветер северный и северо-восточный, до 3.9 м/с.

В Днепре ожидается ясная погода. Температура воздуха +20°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают солнечную погоду, температура днем +20°. Ветер переменный, до 5.7 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +17°. Ветер северный и северо-западный, слабый.

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В Северодонецке сегодня переменная облачность, температура днем +17°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.

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