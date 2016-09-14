В Киеве завтра без осадков, температура днем до +21°
Согласно данным Погода УНИАН, 15 сентября в Киеве без осадков, температура воздуха днем +21°.
К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +16°.
Синоптики предупреждают жителей восточных и северных областей о заморозках 15-16 сентября
Ветер северный и северо-западный, до 3.5 м/с.
Завтра солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 19:10.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 сентября, в Украине до +25°, без осадков.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 73 %
Давление: 753 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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