В Киеве завтра без осадков, температура днем до +21°

19:00, 14 сентября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 сентября в Киеве без осадков, температура воздуха днем +21°.

panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +16°.

Синоптики предупреждают жителей восточных и северных областей о заморозках 15-16 сентября

Ветер северный и северо-западный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 19:10.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 сентября, в Украине до +25°, без осадков.

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