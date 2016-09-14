В Киеве завтра без осадков, температура днем до +21°

Согласно данным Погода УНИАН, 15 сентября в Киеве без осадков, температура воздуха днем +21°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +16°.

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Ветер северный и северо-западный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 06:34, а зайдет в 19:10.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 15 сентября, в Украине до +25°, без осадков.