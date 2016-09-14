Завтра на западе и юге Украины до +25°, осадков не ожидается (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 сентября, в Украине до +25°, без осадков.

В Украине завтра без осадков / flickr.com Sergei Morugin

В Киеве завтра малооблачно, ночью +8°, днем +21°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 15 сентября без осадков, ночью +8°, днем +23°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.

В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +23°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

В Виннице в четверг малооблачно. Температура ночью +8°, днем +22°. Ветер северный, легкий.

Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +9°, днем +25°, ветер переменный, слабый.

В Украине завтра до +25° / УНИАН

В Харькове в четверг пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°. Ветер переменный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +9°, днем +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +8°, днем +22°. Ветер переменный, слабый.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +12°, днем +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.

В Краматорске в четверг пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°, ветер северо-западный, слабый.

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В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +7°, днем +19°. Ветер северо-западный, до 6.6 м/с.

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