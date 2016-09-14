Завтра на западе и юге Украины до +25°, осадков не ожидается (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 15 сентября, в Украине до +25°, без осадков.
В Киеве завтра малооблачно, ночью +8°, днем +21°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
На автодорогах Украины без осадков, теплее всего будет на юге - до +30°
Во Львове 15 сентября без осадков, ночью +8°, днем +23°. Ветер восточный и северо-восточный, легкий.
В Луцке завтра солнечно. Температура воздуха ночью +8°, днем +23°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
В Виннице в четверг малооблачно. Температура ночью +8°, днем +22°. Ветер северный, легкий.
Одесситам на завтра обещают солнечную погоду. Температура ночью +9°, днем +25°, ветер переменный, слабый.
В Харькове в четверг пасмурно, температура ночью +7°, днем +17°. Ветер переменный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают ясную погоду. Температура ночью +9°, днем +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.1 м/с.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +8°, днем +22°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью +12°, днем +21°. Ветер северный и северо-западный, до 5.5 м/с.
В Краматорске в четверг пасмурно, температура ночью +8°, днем +17°, ветер северо-западный, слабый.
Синоптики предупреждают жителей восточных и северных областей о заморозках 15-16 сентября
В Северодонецке завтра облачно. Температура ночью +7°, днем +19°. Ветер северо-западный, до 6.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°