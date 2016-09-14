Во Флориде пронесся торнадо (фото)

На юге округа Бревард (штат Флорида, США) сегодня ночью пронесся торнадо.

Во Флориде пронесся торнадо / floridatoday.com

Об этом сообщает news965.com со ссылкой Национальную метеорологическую службу США.

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Торнадо прошел около 02:00 14 сентября по местному времени. Скорость ветра достигала 88 км/ч, в городе Мелборн выпало более 11 см осадков.

Информации о пострадавших не поступало, но сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов.

В штате Флорида прошел торнадо / floridatoday.com

Напомним, тропический шторм "Джулия" сформировался на северо-востоке штата Флорида (США), сейчас он приближается к штату Джорджия.