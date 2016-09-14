Во Флориде пронесся торнадо (фото)

16:02, 14 сентября 2016
1010
0

На юге округа Бревард (штат Флорида, США) сегодня ночью пронесся торнадо.

floridatoday.com
Во Флориде пронесся торнадо / floridatoday.com

Об этом сообщает news965.com со ссылкой Национальную метеорологическую службу США.

На северо-востоке США из-за шторма тысячи людей остались без электричества

Торнадо прошел около 02:00 14 сентября по местному времени. Скорость ветра достигала 88 км/ч, в городе Мелборн выпало более 11 см осадков.

Информации о пострадавших не поступало, но сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов.

floridatoday.com
В штате Флорида прошел торнадо / floridatoday.com

Напомним, тропический шторм "Джулия" сформировался на северо-востоке штата Флорида (США), сейчас он приближается к штату Джорджия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22 Число жертв наводнений и оползней во Вьетнаме достигло 22
"Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео) "Судный день": Харьков накрыла мощная песчаная буря (видео)
На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж) На Бали извергается вулкан Агунг, сотни жителей эвакуированы (фоторепортаж)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев Непогода в Украине: обесточены 204 населенных пункта, на Луганщине повалено свыше 100 деревьев
В Киеве сегодня дождь, температура до +28° В Киеве сегодня дождь, температура до +28°
В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта) В Украине сегодня местами ливни с грозами, на востоке до +37° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
73 %
753 мм
2.7 м/с
2 %
Лента новостей