Во Флориде пронесся торнадо (фото)
На юге округа Бревард (штат Флорида, США) сегодня ночью пронесся торнадо.
Об этом сообщает news965.com со ссылкой Национальную метеорологическую службу США.
На северо-востоке США из-за шторма тысячи людей остались без электричества
Торнадо прошел около 02:00 14 сентября по местному времени. Скорость ветра достигала 88 км/ч, в городе Мелборн выпало более 11 см осадков.
Информации о пострадавших не поступало, но сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов.
Напомним, тропический шторм "Джулия" сформировался на северо-востоке штата Флорида (США), сейчас он приближается к штату Джорджия.
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