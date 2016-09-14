Синоптики предупреждают жителей восточных и северных областей о заморозках 15-16 сентября

14:39, 14 сентября 2016
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Ночью 15-16 сентября в восточных и северных областях Украины ожидаются слабые заморозки на поверхности почвы.

moldova24.net
На востоке и севере ожидаются заморозки / moldova24.net

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, ночью 15-16 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях на поверхности почвы местами заморозки 0-3°", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 14 сентября, в Украине днем до +29°, осадков синоптики не обещают.

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