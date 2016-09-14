На автодорогах Украины без осадков, теплее всего будет на юге - до +30°

13:18, 14 сентября 2016
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В среду и четверг на украинских дорогах без осадков, теплее всего будет в направлении Одессы - до +30°.

loginincorrect.livejournal.com
На трассах Украины без осадков / loginincorrect.livejournal.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +21°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +25°, малооблачно.

На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, температура в дороге +21° … +28°. В четверг без осадков, температура до +27°.

В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +29° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, малооблачно. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +24°.

В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +23°. 15 сентября на этом направлении переменная облачность , температура +17°… +21°.

По маршруту Киев - Черновцы сегодня солнечно, +21° … +27°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +25°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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