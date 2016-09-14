На автодорогах Украины без осадков, теплее всего будет на юге - до +30°
В среду и четверг на украинских дорогах без осадков, теплее всего будет в направлении Одессы - до +30°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков. Температура +21°… +30°. Завтра на этом маршруте температура до +25°, малооблачно.
На трассе Киев - Ужгород в среду небольшая облачность, температура в дороге +21° … +28°. В четверг без осадков, температура до +27°.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура поднимется до +29° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +27°, малооблачно. Завтра на данном маршруте переменная облачность, температура до +24°.
В направлении Харькова сегодня малооблачно. Температура в дороге до +23°. 15 сентября на этом направлении переменная облачность , температура +17°… +21°.
По маршруту Киев - Черновцы сегодня солнечно, +21° … +27°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +25°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +17°
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Днепр+33°... +19°
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Донецк+37°... +19°
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Житомир+26°... +17°
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Запорожье+37°... +20°
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Ивано-Франковск+23°... +16°
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Киев+28°... +19°
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Кировоград+30°... +18°
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Луганск+35°... +24°
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Луцк+25°... +15°
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Львов+23°... +15°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+31°... +17°
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Полтава+32°... +20°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+28°... +17°
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Сумы+29°... +19°
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Тернополь+23°... +16°
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Харьков+31°... +21°
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Херсон+30°... +18°
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Хмельницкий+24°... +16°
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Черкассы+27°... +18°
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Чернигов+28°... +17°
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Черновцы+22°... +16°