Число жертв землетрясения в Танзании увеличилось до 16
В результате землетрясения, которое произошло 10 сентября в Танзании, погибли 16 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что 253 человека получили травмы.
В результате землетрясения в Македонии пострадали около 100 человек
В канцелярии премьер-министра страны сообщили, что тысячи людей остались без крыши над головой из-за землетрясения. По официальным данным, разрушено 840 домов, повреждены более 1200.
Также местные власти сообщили, что новые подземное толчки были зафиксированы в понедельник, 12 сентября. Сообщений о значительных повреждениях в результате нового землетрясения не поступало.
Напомним, в Южной Корее 12 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8, что является рекордным показателем для страны за всю историю наблюдений.
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