Число жертв землетрясения в Танзании увеличилось до 16

12:11, 14 сентября 2016
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В результате землетрясения, которое произошло 10 сентября в Танзании, погибли 16 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что 253 человека получили травмы.

В результате землетрясения в Македонии пострадали около 100 человек

В канцелярии премьер-министра страны сообщили, что тысячи людей остались без крыши над головой из-за землетрясения. По официальным данным, разрушено 840 домов, повреждены более 1200.

Также местные власти сообщили, что новые подземное толчки были зафиксированы в понедельник, 12 сентября. Сообщений о значительных повреждениях в результате нового землетрясения не поступало.

Напомним, в Южной Корее 12 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8, что является рекордным показателем для страны за всю историю наблюдений.

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