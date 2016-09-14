Возле побережья Флориды сформировался тропический шторм "Джулия" (видео)
Тропический шторм "Джулия" сформировался на северо-востоке штата Флорида (США), сейчас он приближается к штату Джорджия.
Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в Facebook.
В австралийском штате Виктория из-за наводнения эвакуируют местных жителей
Шторм уже обрушил сильные дожди на Флориду, здесь не исключены наводнения. Сейчас шторм движется в сторону штата Джорджия с максимальной скоростью 65 км/ч.
Ожидается, что сила "Джулии" ослабнет до тропического шторма вечером в среду.
Напомним, на Тайвань обрушился самый мощный в 2016 году тайфун "Меранти".
В ряде муниципалитетов закрыты школы и университеты. В уезде Пиндун главная автобусная компания приостановила работу. Также приостановлено движение поездов и отменены авиарейсы.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+29°... +17°
-
Днепр+26°... +16°
-
Донецк+26°... +13°
-
Житомир+28°... +16°
-
Запорожье+28°... +16°
-
Ивано-Франковск+29°... +15°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+29°... +16°
-
Луганск+26°... +14°
-
Луцк+27°... +14°
-
Львов+26°... +14°
-
Николаев+28°... +18°
-
Одесса+30°... +18°
-
Полтава+25°... +16°
-
Ровно+26°... +14°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+23°... +16°
-
Тернополь+27°... +15°
-
Харьков+24°... +16°
-
Херсон+29°... +17°
-
Хмельницкий+30°... +17°
-
Черкассы+29°... +16°
-
Чернигов+26°... +14°
-
Черновцы+30°... +19°
Виргиния, США
+ 17 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 75 %
Давление: 758 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:35
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей