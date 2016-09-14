Возле побережья Флориды сформировался тропический шторм "Джулия" (видео)

11:33, 14 сентября 2016
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Тропический шторм "Джулия" сформировался на северо-востоке штата Флорида (США), сейчас он приближается к штату Джорджия.

Strange sounds
Возле побережья Флориды сформировался тропический шторм "Джулия" / Strange sounds

Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в Facebook.

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Шторм уже обрушил сильные дожди на Флориду, здесь не исключены наводнения. Сейчас шторм движется в сторону штата Джорджия с максимальной скоростью 65 км/ч.

Ожидается, что сила "Джулии" ослабнет до тропического шторма вечером в среду.

Напомним, на Тайвань обрушился самый мощный в 2016 году тайфун "Меранти".

В ряде муниципалитетов закрыты школы и университеты. В уезде Пиндун главная автобусная компания приостановила работу. Также приостановлено движение поездов и отменены авиарейсы.

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