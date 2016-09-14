В австралийском штате Виктория из-за наводнения эвакуируют местных жителей

10:33, 14 сентября 2016
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На штат Виктория (Австралия) в последние несколько дней обрушились сильные дожди, которые привели к подтоплениям.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает 9NEWS.

КНДР находится на грани гуманитарной катастрофы из-за наводнения

Сегодня, 14 сентября, из-за плохих погодных условий в городе Гамильтон эвакуировали жителей 45 домов. По словам местного населения, это "худшее наводнение за последние несколько десятков лет".

Из-за наводнения в штате закрыли 102 дороги, также не работают семь школ. Людей просят держаться подальше от воды.

В некоторых районах за сутки выпало более 45 мм осадков. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Австралии непогода затихнет, но на выходных снова пройдет сильный дождь.

Напомним, на Тайвань обрушился самый мощный в 2016 году тайфун "Меранти".

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